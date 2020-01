Napoli, l’ultimo folle gioco in Tangenziale: in scooter contromano tra le auto in corsa

Un gioco pericoloso ai limiti della follia. Forse una sfida. Una carovana di scooter contromano sulla Tangenziale nel tratto tra Agnano e Pozzuoli. Una tragedia sfiorata con decine di automobilisti che si sono visti spuntare davanti uno sciame di motorini.

Sabato notte, scooter contromano sulla Tangenziale di Napoli

Lo “scooter challenge”, come è stato già ribattezzato da alcuni utenti della rete, si è consumato sabato notte tra le 2.2o e 2.30. Dieci minuti di follia di cui si sono resi protagonisti almeno cinque centauri che hanno percorso contromano la corsia di destra a tutta velocità. Una incomprensibile bravata o forse un inseguimento. Solo per fortuna non sono stati registrati incidenti. Gli impatti frontali sono stati evitati per un soffio. Alcune auto sono state costrette a un repentino zig zag per evitare di scontrarsi con gli scooter.

Le indagini

Sul caso indaga la Polstrada, che ha acquisito le immagini delle telecamere. Al momento, secondo una prima ricostruzione, erano almeno cinque gli scooter che viaggiavano in direzione opposta. Avevano persino i fari spenti e segnalavano la loro presenza solo con i clacson. Su quasi tutti i motorini c’erano due persone a bordo, qualcuno anche senza casco e tutti avevano l’aspetto di ragazzi giovanissimi. Per assurdo che sia, a segnalare l’accaduto – nonostante erano comunque a decine le auto in tangenziale a quell’ora – è stato soltanto un automobilista che ha prontamente telefonato al 113 e attivato una pattuglia della polizia stradale che ha provato a rintracciare il convoglio di motorini. Tutte le altre vetture, passato il pericolo, non hanno neppure ritenuto di allertare le forze dell’ordine.