Catanzaro, incidente dopo serata in discoteca: morto 19enne, tre feriti

Catanzaro. Era appena uscito da una discoteca della zona Thomas Costanzo, il 19enne morto alle prime luci del mattino in un incidente stradale. Il giovane era a bordo di un’auto e stava rientrando a casa quando la vettura, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada per poi schiantarsi contro la parete di un casolare.

Il sinistro stradale è avvenuto all’alba sulla statale 106 nei pressi di Roccelletta di Borgia, in provincia di Catanzaro. Con lui c’erano altri tre ragazzi, rimasti anche loro feriti. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, li hanno subito trasportati presso l’ospedale di Catanzaro.

Thomas e un’altra ragazza sono apparsi ai paramedici in gravi condizioni. A distanza di qualche ora dall’arrivo in ospedale il diciannovenne è deceduto. La ragazza è ricoverata in prognosi riservata.