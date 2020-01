Lissone, crolla soffitto durante una festa per bambini: ci sono feriti

Momenti di paura nella serata di ieri in una palestra di Lissone, in Brianz. Un parte di un controsoffitto di una palestra è crollata, causando il ferimento di due bimbi.

In quel momento si stava svolgendo una festa per bambini. I calcinacci hanno colpito a un braccio uno dei piccoli che ha avuto bisogno di cure in ospedale, ma non è grave. Colpita dai calcinacci anche una mamma di 39 anni. La struttura è stata sgomberata per verificarne l’agibilità.

Fortunatamente il grosso dei calcinacci non ha colpito l’area giochi ma la parte della sala esposta sulla strada. I bambini sono dovuti uscire di corsa e si sono riversati all’aperto. A dare l’allarme e chiamare i soccorsi sono stati i genitori presenti alla festa.