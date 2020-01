Vergogna a Napoli, droga consumata in strada e siringhe gettate a terra

Napoli. “Nel curvone di via Petrarca, oltre a poter ammirare il meraviglioso panorama, si possono notare anche siringhe utilizzate probabilmente da tossicodipendenti e gettate sul marciapiedi. Una situazione sconcertante che getta nel degrado una delle arre panoramiche più belle della nostra città. Non è accettabile che un luogo del genere venga tramutato in un luogo dove drogarsi pubblicamente senza timore”. Lo hanno dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi e Gianni Caselli, consigliere della I Municipalità per Il Sole che Ride.

“Chiederemo all’Asia di ripulire immediatamente l’area dalle siringhe. Ma il problema – hanno aggiunto Borrelli e Caselli – è più grave. Non possiamo consentire tutto ciò: servono assolutamente maggiori controlli e una repressione senza quartiere alla droga e all’inciviltà. Invochiamo un monitoraggio maggiore nel curvone di via Petrarca da parte delle forze dell’ordine per bloccare questo scempio e, soprattutto, per risalire a chi vende morte a queste persone”.