Siracusa, giallo in piazza: Massimo trovato morto nella notte. Indaga la polizia

Giallo nella notte a Siracusa. Nella centralissima piazza Santa Lucia, Massimo Attardo, uomo di 45 anni, è stato ritrovato senza vita. La macabra scoperta fatta da alcuni passanti. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato.

Siracusa, trovato morto in piazza Massimo Attardo

Le cause non sono chiare. Non si esclude né il malore né l’overdose da sostanze pericolose. L’uomo, infatti, secondo una prima ricostruzione degli agenti di polizia, viveva in una comunità di recupero dalla quale sarebbe scappato, e poche ore dopo il suo cuore ha cessato di battere.

Le indagini

La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del decesso e ha già incaricato il medico legale di compiere l’autopsia. Gli inquirenti intendono verificare se l’uomo sia rimasto vittima di un’aggressione o se invece ha assunto una dose letale di droga. ono state acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per stabilire se si trovasse da solo nei minuti precedenti alla morte.