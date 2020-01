Messina. Incedio killer, donna muore carbonizzata. Nome

Messina. Tragedia in casa, donna moure carbonizzata. Tragico incendio a Messina, dove una persona è morta nella propria abitazione che ha preso fuoco per cause ancora da accertare. La vittima è una donna, Anna Alibrandi, di settant’anni, per la quale non c’è stata nulla da fare.

A scoprire il corpo della vittima sono stati i vigili del fuoco accorsi sul posto, che dopo avere domato le fiamme hanno fatto la drammatica scoperta, trovando il cadavere semicarbonizzato. L’incendio è divampato nella casa che si trova in via Boner.

La donna al momento dell’incendio era costretta a letto a causa di una caduta subita qualche tempo prima. Viveva insieme a un cane, che si è miracolosamente salvato dal rogo.