Barry Seal – Una storia americana in onda su Italia 1: trama, cast e curiosità su Barry Seal – Una storia americana

Barry Seal – una storia americana va in onda stasera in prima serata su Italia 1, a partire dalle 21 e 20. Si tratta di un film del 2017 diretto da Doug Liman ed è tratto da una storia vera: un pilota della Trans World Airlines negli anni ’80 diviene contrabbandiere di droga e informatore per la DEA. Di seguito la trama, il cast e le curiosità sul film.

Barry Seal, la trama

Jimmy Carter sciocca la nazione con il suo discorso sulla “crisi di fiducia”, mentre il popolo si prepara a votare Reagan. Barry Seal, pilota di aerei di linea che arrotonda con il contrabbando, viene contattato dalla CIA per spiare le attività dei guerriglieri sandinisti in Nicaragua.

Sarà l’inizio di una serie di opportunità, sempre meno lecite e sempre più rischiose. La storia di Hollywood è piena di autori che hanno scelto di divenire lavoratori su commissione, sviluppando un mimetismo esemplare. Quello di Doug Liman sembrava uno di questi casi, ma in Barry Seal qualche traccia dello spirito che infondeva Swingers, delizioso debutto scritto da Jon Favreau, è possibile ritrovarla.

Il cast

Il film vanta di un cast eccezionale. Alla pellicola hanno partecipato attore di un certo calibro, tra cui Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sarah Wright, E. Roger Mitchell, Jesse Plemons, Lola Kirke, Alejandro Edda, Benito Martinez, Caleb Landry Jones, Jayma Mays.

Barry Seal, curiosità