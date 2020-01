Justin Bieber ha la malattia di Lyme: cos’è e i sintomi

“Mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme”. Justin Bieber ha rivelato ai suoi fans attraverso un post pubblicato di recente su Instagram il momento difficile che sta vivendo da tempo.

Justin Bieber rivela la sua malattia

“Molte persone continuavano a dire che Justin Bieber sembrava una merda, che ero sotto metanfetamine, ma non si sono rese conto che mi recentemente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, e anche una mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le funzioni del cervello e la mia salute in generale”, ha scritto in un lungo messaggio.

La popstar canadese ha poi aggiunto che tutto questo “sarà raccontato in una docu serie che pubblicherò a breve su Youtube”. L’idolo di migliaia di adolescenti spiega di aver vissuto “un paio di anni difficili” ma che con il giusto trattamento “tornerò e meglio di prima”.

Cos’è la malattia di Lyme

La malattia di Lyme, nota anche come borreliosi, è un’infezione causata dal batterio Borrelia burgdogferi, trasmesso all’uomo dalla puntura di zecche, che dopo aver attaccato la pelle.

Trasmessa all’uomo dalla zecca detta ‘dei boschi’ o ‘della pecora’(Ixodes ricinus, che attacca anche caprioli, cani e altri mammiferi), l’infezione da Borrelia è caratterizzata da un eritema migrante, che si allarga intorno al morso fino a raggiungere i 50 cm di diametro e compare dopo un periodo di incubazione da 5 a 30 giorni. Se riconosciuta nella fase iniziale guarisce quasi sempre con una terapia a base di antibiotico specifico. Se cronicizzata però può portare complicazioni a carico di cute, articolazioni, apparato nervoso e, più raramente, cuore e sistema immunitario.

I sintomi

In genere, i sintomi tipici della malattia di Lyme possono essere riassunti in tre stadi principali; tuttavia, le “tappe” possono talvolta sovrapporsi, quindi manifestarsi contemporaneamente.

La malattia di Lyme esordisce con un eritema cronico migrante. Si tratta di una piccola macchia rossa, non rilevata, che – in un periodo di tempo variabile da qualche giorno a diverse settimane – si estende sino a divenire un’enorme macchia circolare-ovale o, in altri casi, triangolare. L’eritema viene spesso accompagnato da altri sintomi peculiari, quali febbre, dolori muscolari, stanchezza fisica, mal di testa e rigidità del collo.

Nei casi di severità, la malattia di Lyme prosegue con dolori cardiaci, articolari e/o neurologici. Talvolta, in questa fase, il paziente affetto dalla malattia di Lyme può lamentare anche giramenti di testa, fiato corto e/o infiammazioni a livello degli occhi. Quando la malattia di Lyme, se trascurato o non accuratamente trattata, potrebbe generare danni a lungo termine, lesionando il sistema nervoso e la pelle.