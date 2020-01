Ritorna su Canale 5 uno dei programmi più amati dal pubblico televisivo. A partire da sabato 11 gennaio andrà in onda una nuova edizione del programma di Maria De Filippi. Ecco le anticipazioni e i possibili ospiti della puntata.

Per il debutto non mancheranno super ospiti. In queste ore la pagina ufficiale di Instagram di C’è posta per te ha pubblicato delle anticipazioni sulla prima puntata in onda sabato sera.

C’è posta per te, anticipazioni e ospiti della prima puntata

Nel dettaglio sono stati svelati i primi due ospiti vip della nuova stagione. In studio arriverà infatti Johnny Depp, l’attore di fama internazionale, protagonista di film di grandissimo successo al botteghino come Pirati Dei Caraibi. Il divo di Hollywood sarà in studio per esaudire il sogno di un fan che avrà la fortuna di conoscerlo dal vivo nello studio della trasmissione di Canale 5.

Depp, però, non sarà l’unico ospite famoso che varcherà la soglia dello studio di C’è posta per te nel corso della serata. Le anticipazioni diffuse sempre dalla pagina Instagram, infatti, rivelano che arriverà anche l’attore Can Yaman, super-star della soap opera Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, che ha letteralmente sbancato gli ascolti del daytime di Canale 5 nella passata stagione televisiva.

Un ritorno con ospiti straordinari per questa nuova edizione di C’è posta per te 2020 che quest’anno dovrà vedersela durante le prime settimane di messa in onda con il programma Meraviglie, condotto da Alberto Angela su Rai 1. La trasmissione che porta gli spettatori alla scoperta delle meraviglie artistiche presenti nel nostro Paese ha debuttato la scorsa settimana ottenendo uno share del 26%.

Numeri decisamente positivi per la trasmissione condotta da Alberto Angela che questo sabato sera, però, dovrà vedersela con il ritorno di C’è posta per te. Il programma condotta della De Filippi infatti riesce a riscuotere sempre grande successo. Basti pensare infatti che scorso anno C’è posta per te chiuse la sua stagione televisiva con una media di oltre cinque milioni di fedelissimi spettatori, che valsero a Canale 5 una media del 28% di share.

IL POST