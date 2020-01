Giugliano, Corso Campano riaperto al traffico veicolare

Giugliano. Riaperto il Corso Campano. Dopo un mese dalla chiusura per rischio crollo, oggi 8 gennaio il corso Campano è stato riaperto al traffico veicolare. Gli agenti della Polizia Municipale, infatti, avevano interdetto il tratto di strada che va da piazza Matteotti all’angolo con via Licoda, in piazza Trivio per il rischio cedimento del manto stradale, il giorno 4 dicembre. Gli operai hanno lavorato giorno e notte per la riapertura di uno dei tratti di strada più importanti della città.

Non sono mancate però alcune polemiche da parte dei cittadini. In molti hanno lamentato la non “originalità” della pavimentazione. Infatti, al momento, è stato posato dell’asfalto per chiudere la voragine e non i basoli, tipica pavimentazione del centro storico.