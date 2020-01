Incidente sulla Palermo-Agrigento: due morti sul colpo. Strada chiusa

Tragedia questa mattina sulla statale Palermo-Agrigento. Il bilancio è tragico: due persone morte sul colpo. Si tratta di un 40enne di Palermo e di un 69enne di Agrigento. Fatale l’impatto tra due auto, una fiat Idea e una Punto.

Incidente sulla Palermo-Agrigento: due morti

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Lo scontro tra le due vetture è avvenuto dopo lo svincolo per Villabate. A seguito dell’incidente, le due vittime sono rimaste intrappolate negli abitacoli. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto i corpi dalle lamiere per consentire le operazioni di soccorso ma il personale medico ha constatato il decesso delle due vittime.

Le indagini

Coinvolte anche altre due macchine ma entrambi gli automobilisti alla guida sono rimasti illesi. A chiamare i soccorsi sono stati proprio loro. Sul posto la polizia stradale. Gli agenti stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto. Intanto, il tratto autostradale è stato chiuso. Chi arriva da Agrigento dovrà deviare per lo svincolo di Misilmeri e chi viaggia da Palermo dovrà prendere lo svincolo per Villabate.

