Tutti i redditi dei politici, Conte guadagna più di un milione: ma il più ricco è Berlusconi

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha guadagnato più un milione di euro nel 2018. E’ quanto risulta dalla dichiarazione dei redditi del 2019, pubblicata sul sito del Parlamento. Il premier ha dichiarato infatti per il 2018 un reddito imponibile pari a 1.155.229 milioni di euro.

Nell’anno precedente, invece, il presidente del Consiglio aveva dichiarato 370.014 euro. Un aumento, quindi, di circa 700 mila euro. Conte non dichiara variazioni in confronto all’ultima dichiarazione presentata.

Quindi le sue proprietà rimangono le stesse: un fabbricato a Roma (dovrebbe essere la sua abitazione) e una Jaguar d’epoca immatricolata nel 1996. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, citando fonti di Palazzo Chigi, l’incremento è quindi dovuto ad altro, ovvero al fatto che Conte ha dovuto chiudere – assumendo l’incarico di presidente del Consiglio – tutti gli incarichi pendenti, emettendo quindi le relative fatture.

I redditi di Matteo Renzi

Anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha pubblicato la sua dichiarazione del 2019, dalla quale risulta un reddito imponibile di quasi 800mila euro. La cifra esatta è di 796mila e 281 euro, contro un dato inferiore ai 30mila euro dell’anno precedente.

L’incremento è dovuto da alcune variazioni dichiarate da Renzi. C’è, per esempio, la cessione di due unità immobiliari a Pontassieve, in provincia di Firenze, di cui aveva “il possesso al 50%”: si tratterebbe della casa e della tavernetta annessa. Poi c’è la liquidazione della Digistart srl, di cui era socio con una quota da 10mila euro. Per il leader di Italia Viva restano anche le quote di fabbricati e terreni tra Firenze e Rignano sull’Arno.

Berlusconi il più ricco, gli altri redditi dei politici italiani: Salvini e Giorgia Meloni

il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha dichiarato nel 2019 un reddito di 48.022.126 milioni di euro. Si tratta dei redditi percepiti nel 2018 e presentati il 16 ottobre 2019. Rispetto all’anno precedente la cifra è sostanzialmente invariata.

Per l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, invece, il reddito imponibile è di 70.173 euro. Quasi centomila euro è il reddito dichiarato nel 2019 dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Secondo l’ultima dichiarazione dei redditi, firmata il 7 ottobre 2019 e relativa all’anno 2018, la parlamentare ha presentato un reddito imponibile di 97mila 145 euro.

Le dichiarazioni degli altri ministri

La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese dichiara 160.876 euro di imponibile. La titolare del Viminale è anche comproprietaria di cinque fabbricati a Roma (una è la casa in cui vive, le altre sono pertinenze), uno a Potenza e uno a Milano. Detiene inoltre 1.035 azioni della Aedes Siiq Spa, ora Restart. Nella dichiarazione di Lamorgese presenti anche 9.200 derivati delle stesse società. La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha dichiarato nel 2019un reddito imponibile di 115.290 euro. L’ex ministro della P.A. Giulia Bongiorno ha dichiarato nel 2019 un reddito imponibile di 2.403.772 milioni di euro. Nell’anno precedente la senatrice della Lega aveva presentato un imponibile di circa 2,8 milioni di euro.