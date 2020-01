Brescia, allarme meningite: quarto caso in un mese, morta una donna

E’ il quarto caso di meningite che si registra in meno di un mese sul lago d’Iseo, nella Bergamasca, e per la seconda volta mortale. Una donna di 48 anni, Marzia Colosio, è morta questa mattina agli Spedali Civili di Brescia, dove era stata ricoverata d’urgenza dopo che il primo giorno dell’anno aveva accusato i primi malori.

Brescia, allarme meningite: quarto caso in un mese, morta Marzia Colosio

Le sue condizioni erano apparse subito gravi. La donna era originaria di Tavernola ma residente a Predore, paese a pochissimi chilometri da Villongo, dove a dicembre si sono verificati tre casi di meningite con la morte di una delle persone colpite, la giovane Veronica Cadei.

I medici avevano diagnosticato alla 48enne una forma aggressiva di meningite. L’Ats e i comuni del lago d’Iseo si sono attivati subito per avviare la profilassi per i parenti – la donna aveva due figli – e per coloro che hanno avuto un contatto con la donna. Anche il Comune di Predore, prima della morte, aveva pubblicato sulla pagina ufficiale un avviso a tutta la cittadinanza firmato dal sindaco Paolo Bertazzoli per invitare “tutti i congiunti e quanti ritengano di aver avuto contatti non sporadici con la persona colpita negli ultimi giorni, a prendere contatto con ATS Trescore al n. 035/385456, con il proprio medico di base o con la Guardia Medica al fine di concordare l’avvio immediato della PROFILASSI ANTIBIOTICA. Non appena concorderemo con ATS nuove iniziative di prevenzione, queste saranno subito comunicate alla popolazione”