Giugliano, “Epifania in autonomia”: calze ecosostenibili realizzate dai ragazzi del centro “Il Girasole”

Giugliano. Calze di ogni misura e colore realizzate in plastica riciclata o con materiali di scarto per una Epifania ecosostenibile. Sono i manufatti “green” prodotti dai ragazzi disabili del centro polifunzionale giuglianese “Il Girasole”, esposti in città questa domenica, 5 gennaio.

Giugliano, “Epifania in autonomia”: l’evento realizzato dagli operatori e dai ragazzi del centro “Il Girasole”

L’evento solidale dal nome “Epifania in autonomia” si terrà nella centralissima piazza Gramsci, a partire dalle ore 10 e 30 fino alle 13. I ragazzi presenteranno le loro calze su appositi banchetti, allestiti in occasione dell’iniziativa, e spiegheranno ai cittadini come è possibile ridurre l’impatto ambientale realizzando semplici oggetti con del materiale riciclabile. Ciascun manufatto potrà, inoltre, essere acquistato donando una quota alla cooperativa che opera da anni sul territorio.

Ma non è tutto: i ragazzi, con il supporto degli operatori, illustreranno ai presenti anche le attività svolte all’interno del centro polifunzionale e i progetti cui hanno partecipato quest’anno. L’ultimo risale allo scorso 21 dicembre, dove nella struttura è andato in scena lo spettacolo “Così parlò Bellavista”. Un omaggio a Luciano De Crescenzo e alla pellicola cult degli anni ’80, curata dall’attrice Luisa Pirozzi e dai fratelli Francesco e Simone Amoruso.