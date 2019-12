Giugliano, in scena i ragazzi del centro “Il girasole”: a fine spettacolo consegnate tre lettere d’assunzione

Giugliano. È andato in scena questa mattina presso il centro polifunzionale “Il girasole”, lo spettacolo dal titolo “Così parlo bellavista”. Protagonisti i ragazzi disabili, che nella struttura bene confiscato alla camorra, seguono un percorso artistico messo in atto dalla cooperativa “Mondo in cammino” presieduta da Giovanni Leonardi.

Uno spettacolo che mescola teatro e musica. Un omaggio a Luciano De Crescenzo e alla pellicola cult degli anni 80. Un piece curata dall’attrice Luisa Tirozzi per la parte teatrale e dai fratelli Francesco e Simone Amoruso per quella musicale. Altra particolarità dello show è la creazione di scenografie e costumi con materiale riciclabile.

Poco dopo lo spettacolo stato poi presentato, in occasione delle festività natalizie, il pranzo solidale che avrà luogo nella struttura il giorno 27 dicembre 2019. Allestimento e pranzo sarà preparato dai ragazzi disabili protagonisti dei laboratori.

Alla fine della rappresentazione Luca Girasole, noto imprenditore del territorio aversano, ha consegnato tre lettera di assunzione a tre dei ragazzi impegnati nel laboratorio e nel percorso di autonomia prevista dal progetto.

https://www.facebook.com/Ilgirasolecentropolifunzionaledisabili/videos/443197706352872/