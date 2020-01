Milan-Ibrahimovic, è fatta. Contratto da 3 milioni per i prossimi sei mesi

Milano. Ibrahimovic arriva al Milano, bagno di folla per il calciatore svedese. Zlatan Ibrahimovic è entrato a Casa Milan: ora il centravanti svedese apporrà la firma che lo legherà ai colori rossoneri per i prossimi sei mesi con opzione per l’anno successivo. Bagno di folla incredibile per il ritorno al Milan di Ibra accolto da circa 300 tifosi giunti nella sede di Via Aldo Rossi solo per poterlo salutare.

Lo stipendio di Ibrahimovic al Milan

Il fuoriclasse firmerà dunque un contratto da 3 milioni di euro per i prossimi sei mesi. La sua avventura al Milan inizierà ufficialmente il prossimo 6 gennaio contro la Sampdoria anche se è difficile ipotizzare che possa essere schierato dal primo minuto.

L’arrivo di Ibrahimovic al Milan

Il nuovo Milan di Pioli con l’arrivo di Ibrahimovic potrebbe cambiare definitivamente faccia dopo parecchi anni di 4-3-3 e stentati cambiamenti mai riusciti alla perfezione.

Il nuovo 4-3-1-2 – Secondo quanto riportato da SkySport l’arrivo di Ibra coinciglierebbe con un passaggio al tandem d’attacco e al trequartista dietro le punte. Oltre ai soliti in porta e difesa, ovvero Donnarumma, Calabria/Conti, Musacchio, Romagnoli e Theo Hernandez, a centrocampo in regia ci sarebbe Bennacer affiancato da Kessie e Calhanoglu con Bonaventura dietro a Ibrahimovic e Piatek