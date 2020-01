Aversa, parla la 19enne ferita da proiettile vagante: “Costituisciti, ti sentirai meglio. Nella pistola c’è solo dolore”. VIDEO

E’ già ritornata a casa, circondata dall’affetto dei suoi cari, la 19enne Giovanna, la ragazza ferita da un proiettile vagante a Capodanno. Si trovava all’esterno del balcone di casa al quarto piano dell’abitazione di piazza Giovanni XXIII, grosso complesso di palazzine tra Aversa e Teverola, insieme al fratellino ed ai genitori, quando è stata colpita dal proiettile.

Il colpo le ha fatto quasi perdere l’equilibro, poi il dolore lancinante e la corsa in ospedale tra le urla disperate dei parenti. All’ospedale Moscati di Aversa ha trovato i suoi angeli che l’hanno subito medicata. E’ stata operata ieri pomeriggio per rimuovere il proiettile che ha trapassato l’inguine e si è conficcato nel gluteo. Oggi le dimissioni con prognosi di 30 giorni. E’ stata lei stessa fin dall’inizio, con il sorriso, a dare la forza ai familiari, come racconta ai microfoni di Teleclubitalia.

FERITA DA PROIETTILE, S’INDAGA PER TENTATO OMICIDIO

Sul caso indaga la polizia del locale commissariato. Gli agenti con la Scientifica hanno già effettuato i rilievi e reputato diverse ogive nel rione, pure di diverso calibro. Ora sono al lavoro i tecnici della balistica per ricostruire la traiettoria del proiettile. Questo pomeriggio a casa della giovane c’è stata anche la visita del procuratore capo di Napoli Nord, Francesco Greco, e gli investigatori vogliono chiudere presto il cerchio dopo aver aperto un fascicolo per tentato omicidio. Dalla 19enne arriva un appello al pistolero affinché si costituisca al più presto: “Butta la pistola e la prossima volta festeggia in modo diverso. – dice Giovanna – Nella pistola non ci sono colori ma solo dolore”.

Gli esperti di balistica stanno cercando di ricostruire il possibile percorso del proiettile, per capire se abbia avuto una traiettoria diretta, a parabola, o se sia rimbalzato su una superficie prima di colpire la giovane. Si tratta di accertamenti decisivi per comprendere da dove è provenuto il proiettile, se da uno dei palazzi di fronte all’abitazione della o dalla strada. Nella zona sono state ritrovate però numerose ogive, che potrebbero essere state sparate con armi diverse, e questo complica le indagini dei poliziotti.

