Sposo si vendica al matrimonio: proietta filmino della sposa a letto col cognato

Vendetta al matrimonio. Sembra una cerimonia felice, finché lo sposo non decide di proiettare un filmino durante il banchetto nuziale. La clip però mostra la sposa a letto con il cognato. E’ quanto accaduto in Cina. Il filmato è diventato presto virale.

La vendetta a matrimonio

Sono attimi di festeggiamenti quando il marito della sposa, a poche ore dal fatidico sì, decide di consumare la sua vendetta. Chiede al tecnico di mandare alcune immagini sullo schermo. Tutti credono che sia una clip dedicata alla vita della coppia appena salita sull’altare. E invece no. Il video mostra un momento di intimità tra la sposa (traditrice) e il cognato. Il sex tape di cinque minuti è stato riprodotto davanti a familiari e amici durante il banchetto di nozze per umiliare la sposa infedele. L’uomo ha scoperto la tresca amorosa con il marito della sorella incinta.

Il filmato diventa virale sui social

Il filmato dell’attimo in cui esce allo scoperto il tradimento, girato molto probabilmente da un ospite alle nozze, ha suscitato proteste tra gli utenti del web. Mentre alcuni ritengono che l’incidente sia reale, altri sostengono che le clip siano state utilizzate da un’app video per marketing. La vicenda, ripresa in tre filmati, è stata ampiamente ripresa dai principali media in lingua cinese, tra cui Sina dalla Cina continentale, Apple Daily da Hong Kong e Ettoday da Taiwan.