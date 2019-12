Napoli, il sorriso di fine anno: supereroi al Santobono per i bimbi malati di tumore

Supereroi in visita all’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli. E’ la bellissima iniziativa messa in campo dall’associazione AIDO Napoli per i piccoli malati di tumore ricoverati presso il nosocomio partenopeo. Da Hulk a Spider Man a Superman ci sono proprio tutti.

Supereroi al Santobono

A dare corpo e anima ai personaggi dei fumetti i volontari del tour dei “Supereroi acrobatici” che hanno fatto tappa sabato scorso a Napoli. Si tratta di tecnici di “EdiliaAcrobatica”, legati ovviamente con una doppia fune di sicurezza per evitare incidenti. Stupore e gioia tra i piccoli che si sono visti spuntare alla finestra delle loro stanze i loro eroi in carne e ossa, pronti a donare regali e sorrisi.

Il precedente

Già nei giorni scorsi a Napoli vi era stata un’iniziativa simile, organizzata dall’associazione AGOP, con altri supereroi che avevano portato i regali di Natale ai bimbi ricoverati nel reparto di Oncologia del I Policlinico di Napoli. Quella volta i super eroi avevano scelto una maniera più semplice di arrivare dai piccoli malati, attraversando solo i corridoi dei reparti, ma la gioia dei bambini è sempre salita alle stelle. Dimenticando, anche solo per brevi attimi, le durissime sfide che la vita sta obbligando, loro malgrado, ad affrontare nonostante la tenera età.