Treviso, “mamma, vado a dormire”: Lara muore nel sonno a 22 anni

Dramma a Maserada, nel Trevigiano. Lara Pastrolin, 22 anni appena, è morta nel sonno, a casa sua. I genitori sono entrati in camera per svegliarla, ieri mattina, ma la giovane non dava segni di vita. Inutili i soccorsi.

Il dramma: Lara Pastrolin muore nel sonno

L’ipotesi principale è che si sia trattato di un arresto cardiocircolatorio, anche se la giovane non aveva dato segni di malessere in questo senso. Domenica sera, come tanti altri giorni, Lara aveva salutato papà Franco e mamma Elisa. Il giorno dopo, alle 8, i genitori, non vedendola alzarsi, hanno pensato di andare nella sua stanza per svegliarla. Lara però non dava segni di vita. A quel punto, papà e mamma, colti dal panico, hanno subito chiamato il 118.

I soccorsi

Nella casa di via Matteotti, al civico 66, si è subito recato l’elicottero del Suem 118, atterrato qualche minuto dopo la chiamata. I sanitari hanno raggiunto la camera di Lara e hanno messo in campo le manovre di rianimazione. Purtroppo però per la giovane non c’era già più nulla da fare. Nonostante i tentativi disperati dei sanitari, il cuore di Lara non ha più ripreso a battere. Il medico legale, al termine di un’ispezione del corpo della 22enne, ha escluso fin dalle prime battute il coinvolgimento di terzi nel decesso e la morte violenta. Prima di firmare il nulla osta, ha decretato che Lara è deceduta nel sonno, una morte naturale insomma. Del decesso di Lara Pastrolin è stata informata anche l’autorità giudiziaria.