Paura alle Seychelles, donna attaccata da uno squalo

Terrore alle Seychelles, dove una turista francesce è rimasto gravemente ferita a seguito dell’attacco di un gigantesco esemplare. La donna sarebbe stata attaccata mentre nuotava al largo di Praslin, la seconda isola più importante dell’arcipelago.

Paura in mare, donna attaccata da uno squalo

La notizia è stata comunicata da Dominique Mas, ambasciatore francese nella nota località turistica dell’Oceano Indiano, che ha anche aggiunto come la donna, una 45enne, non sia fortunatamente in pericolo di vita.

Gli attacchi di squali alle Seychelles sono molto rari. L’ultimo accertato risale all’agosto 2011, sempre al largo di Praslin. In quell’occasione due turisti erano rimasti uccisi, un francese e un britannico.