Napoli, violenza in corsia: dottoressa picchiata dal figlio di un paziente morto

Ennesimo episodio di violenza in ospedale a Napoli. Durante la Vigili di Natale, all’ospedale Cto, una dottoressa è stata aggredita fisicamente e verbalmente dal figlio di un paziente morto per sopraggiunte complicazioni di salute.

Napoli, dottoressa picchiata al Cto

La denuncia arriva, soltanto oggi, dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”. “Una dottoressa di San Giuseppe Vesuviano è stata aggredita dal figlio di un paziente deceduto. L’uomo, secondo il racconto, avrebbe aggredito prima verbalmente, poi fisicamente, la donna e successivamente si sarebbe scagliato contro un infermiere e una guardia giurata”.

Le cure

Stando a quanto riporta l’associazione, l’aggressore, un 47enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per lesioni ed interruzione di pubblico servizio. La dottoressa, invece, ha dovuto fare ricorso alle cure mediche: per lei una ferita al polso giudicata guaribile in pochi giorni. Stando ancora a quanto comunicato dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, quella avvenuta la sera della Vigilia di Natale è l’aggressione numero 105 avvenuta in un ospedale napoletano, ai danni di medici, infermieri o guardie giurate, dall’inizio dell’anno.