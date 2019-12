Padova. Dramma in ospedale, morto il bimbo sbattuto dalla mamma: donati gli organi

Padova. Nulla da fare per il piccolo di 5 mesi scossa violentemente dalla madre lo scorso 26 dicembre. Il piccolo è deceduto nella tarda serata di ieri. I medici hanno decretato la morte cerebrale del piccolo. È in corso l’espianto di fegato e cuore, autorizzato dalla Procura.

Non ce l’ha fatta il piccolo di appena cinque mesi che era stato ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Padova sabato scorso dopo essere stato scosso violentemente dalla madre che cercava di calmarne il pianto. Il bimbo è morto nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Dopo un secondo e approfondito esame della commissione, che aveva dichiarato la morte cerebrale del piccolo, sono state staccate le macchine che lo tenevano in vita e cuore e fegato sono stati espiantati. Ora la madre, una donna di 29 anni originaria del vicentino, sarà indagata per omicidio colposo.

La ricostruzione

Il fatto è avvenuto sabato scorso, nella casa della famiglia. Il papà, un 37enne, si è precipitato con il figlio in pronto soccorso dove i medici hanno subito capito che non si trattava di un semplice malore, e per questo hanno avvertito i carabinieri. Nel frattempo ha trasportato il piccolo al pronto soccorso pediatrico. Ma il dottore si è insospettito e per questo ha deciso di chiamare il 112.

Dell’indagine se ne occupano i carabinieri della stazione di Mestrino, che hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione della famiglia, e quelli del Norm della Compagnia di Padova, che hanno sentito la madre in caserma. “Il bambino non dormiva da almeno due ore e mezza, l’ho scosso violentemente”, ha confessato la donna ai carabinieri e al Pm Roberto Piccione che l’hanno interrogata.

Leggi anche