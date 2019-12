Oltraggio al Gesù Bambino: vandali lo decapitano, la testa ritrovata al cimitero

Sardegna. Vandali in azione, decapitata la testa alla statua di Gesù Bambino. Un gruppo di balordi, tra la notte di Natale e Santo Stefano, ha preso di mira il presepe che era posizionato all’aperto davanti alla chiesa parrocchiale di San Sebastiano. Gli incivili non solo hanno decapitato la statua del Gesù Bambino ma si sono divertiti a spostare le altre statue, posizionandole in diversi punti della piazza.

L’atto vandalico è stato denunciato dal parroco del paese don Tarcisio Ortu. I militari del nucleo radiomobile della compagnia di Villacidro, stanno svolgendo le indagini per risalire ai colpevoli del vile gesto, che ha scatenato l’ira di tutta la comunità e in primis del sindaco Antonello Ecca, che commenta così con un post dal suo profilo Facebook: “Il 9 dicembre in chiesa Don Ortu mi disse di questa idea di posizionare il Presepe sotto l’albero di Natale. Io ne fui molto contento e lui mi disse”non penso che nessuno lo toccherà “. Risposi”nessuno si permetterebbe e tutti lo apprezzeranno “. Mi ero sbagliato sul primo punto. È grave – prosegue il primo cittadino – che oggi esistano ancora persone in grado di commettere un gesto inqualificabile come quello di aver danneggiato il Presepe.

Tutta la comunità ha apprezzato i segnali del Natale presenti su tutta Arbus. Rovinare il Presepe non significa solo danneggiare un bene di tutti, ma colpire al cuore la nostra Cristianità”. La statuetta è stata ‘ricomposta’, ma resta l’amarezza dei concittadini per quel che è accaduto.