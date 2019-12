Licola, follia sul lungomare: si spoglia e si masturba davanti a tutti

Si masturba nel giorno di Santo Stefano a Licola, nei pressi di Viale Sibilla, al confine tra i comuni di Giugliano e Pozzuoli. Così come ripota Cronacaflegrea.it, un giovane si è spogliato e completamente nudo ha sfidato le temperature invernali abbandonandosi ad atti di autoerotismo.

Licola, si masturba in spiaggia

La scena si è consumata poco dopo le 15 davanti a decine di passanti, giunti sul tratto del litorale puteolano per godersi il sole. Davanti agli atti osceni, alcuni hanno gridato invitando a coprirsi, ma l’uomo ha continuato imperterrito la sua performance erotica prima di allontanarsi in direzione della Foresta di Cuma.

A immortale l’episodio, che è andato avanti per diversi minuti, alcuni dei presenti armati di smartphone. Non è chiaro se sia stata o meno sporta denuncia e se le forze dell’ordine siano al lavoro per identificare il maniaco sessuale. I residenti lamentano da tempo l’assenza di controlli in quel territorio, spesso teatro di furti e rapine, oltre che di atti incresciosi come quello a cui si è assistito ieri mattina.