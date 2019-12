Giugliano, rissa durante l’aperitivo della vigilia. VIDEO INTEGRALE

Finisce in violenza l’aperitivo della vigilia di Natale a Giugliano. Momenti di tensione si sono vissuti nella centralissima piazza Matteotti, come da tradizione luogo di ritrovo di migliaia di persone per brindare alle festività.

Tra la folla è improvvisamente partito infatti un fuggi-fuggi generale con scene di autentico panico a causa di una grossa rissa, con il rischio di farsi male pure a causa delle numerose bottiglie di vetro gettate a terra. Intanto a sorvegliare c’erano solo poche unità di forze dell’ordine che facevano la spola tra piazza Gramsci, via Roma, Corso Campano e piazza Matteotti.