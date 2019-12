Alla ricerca di Nemo: la trama, i personaggi, le curiosità

Grande ritorno in tv per il cartone Pixar “Alla ricerca di Nemo”. Il film di animazione che ha vinto l’Oscar nel 2004. Alle 21.20 su Rai2 il pesce pagliaccio tornerà per tutti gli amanti del genere e di un cartone che è rimasto nella storia.

La trama di Alla ricerca di Nemo

Marvin e Coral vivono sulla barriera corallina. Coral depone le uova ma viene attaccata da un barracuda. Solo un pesciolino si salverà ed è Nemo. Marvin promette di non fargli succedere mai nulla ed è per questo che è super protettivo nei confronti del figlioletto. Nemo è nato con una pinna atrofica e questo rende ancora più ansioso il padre che tende ad essere troppo opprimente nei confronti di Nemo.

Il primo giorno di scuola Nemo, per ribellarsi all’ennesima sfuriata del padre lo sfida ed entra da solo in mare aperto nell’intento di toccare con la pinna un motoscafo fermo, ma mentre sta tornando indietro viene catturato da un subacqueo, che poi sale sul motoscafo e si allontana. Il piccolo chiede aiuto ma non c’è nulla da fare. Marlin, tenta di tutto per recuperare il figlioletto Nemo ma non ci riesce. Il caso vuole però che il sub perda la maschera sulla quale ci sono preziose indicazioni. Così Marlin parta alla ricerca di Nemo. Sul suo tragitto incontrerà Dory, un pesce chirurgo, che soffre di perdite di memoria a breve termine. Inizierà un viaggio spettacolare in un vasto Oceano di avventure e disavventure.

I personaggi italiani

Luca Zingaretti: Marlin; Carla Signoris: Dory; Alex Polidori: Nemo; Angelo Nicotra: Branchia; Massimo Corvo: Bombo; Silvia Pepitoni: Diva; Danilo De Girolamo: GluGlù; Gerolamo Alchieri: BloBlò; Giò Giò Rapattoni: Deb e Flo; Jacques Peyrac: Jacques; Pietro Ubaldi: Amilcare; Stefano Masciarelli: Scorza; Roberta Pellini: Coral; Furio Pergolani: Guizzo; Marco Mete: maestro Ray.