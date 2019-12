Aversa. Paura in centro, abitazione in fiamme

Aversa. Paura in centro, appartamento in fiamme in via Ettore Corcioni. Nel primo pomeriggio è divampato un incendio all’interno di una una cucina in un’abitazione nei pressi del Parco Pozzi ad Aversa. I vicini, notando le fiamme, hanno allertato immediatamente i soccorsi e i vigili del fuoco.

Per fortuna non si sono registrati feriti, ma si è temuto il peggio anche per la presenza di una bombola di gas. Come riporta il sito EDIZIONE CASERTA, al momento la situazione appare sotto controllo nonostante il grande spavento iniziale. Per precauzione gli inquilini del condominio sono stati comunque evacuati. Sul posto sono giunti anche i carabinieri del Gruppo locale.