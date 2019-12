Pesaro, trovato morto dopo cena con gli amici: Federico aveva 33 anni

Pesaro. Lo ha trovato senza vita nella sua auto un vigilantes. Federico Cerreti, 33 anni, non dava più segni di vita, quando la guardia notturna ha aperto lo sportello della vettura ferma ai lati della strada.

La dinamica del sinistro è riportato da Il Resto del Carlino. L’uomo ha chiamato subito il 118 e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi. E dai primi accertamenti non sembrano esserci elementi che possano far pensare a qualcosa di diverso dal malore.

Federico lavorava come operaio nella ditta di imballaggi del padre a Montelabbate e da poco era residente in una casa di Santa Maria delle Fabbrecce. La magistratura ha deciso di far effettuare l’autopsia per sincerarsi sulle cause del decesso. Il 33enne aveva passato la serata con i suoi compagni di squadra del Gallo Football, squadra di terza categoria, che si era ritrovata al ristorante la Vecchia Fonte di Sant’Angelo in Lizzola per gli auguri di Natale e la promessa di rivedersi per gli allenamenti dopo le festività.