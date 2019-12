Napoli, uomo muore schiacciato da un albero: era l’ultimo giorno di lavoro

Napoli. Stamattina sarebbe dovuto partire per Milano il 62enne morto schiacciato da un albero di grosse dimensioni che ieri si è abbattuto al suolo, in via Nuova Agnano.

Come si legge su Il Mattino Mohamed Boulhaziz, residente in Italia da dieci anni, aveva acquistato il biglietto del treno solo due giorni fa per trascorrere il Natale con i figli di 28 e 30 anni, che da qualche anno risiedono a Milano. Dopo diversi tira e molla Mohamed aveva deciso di stare con loro e di far ritorno nel Casertano solo nel prossimo weekend.

Napoli, muore schiacciato da un albero: la storia di Mohamed

Mohamed Boulhaziz era arrivato in Italia una decina di anni fa. Qualche suo connazionale amico viveva da tempo a Maddaloni, nel Casertano, ed è così che lui aveva deciso di trasferirsi e di rimboccarsi le maniche per mandare soldi a casa, alla moglie e ai due figli che abitavano in un paesino vicino Casablanca, in Marocco.

Per anni il 62enne ha vissuto a Maddaloni, in un monolocale di via Appia. Ogni mattina, per sette anni, andava a piedi da una parte all’altra della città per raggiungere il mercato ortofrutticolo di via Cancello.

“Era talmente umile dicono alcuni commercianti del mercato che non ha mai chiesto nemmeno un passaggio con l’auto. Addirittura, delle volte si divideva il panino con alcuni compagni pur di non lasciarli senza merenda”. All’inizio di quest’anno aveva deciso, dopo aver comprato un’Apecar, di mettersi in proprio e di lavorare per qualche ditta nel Napoletano. Distribuiva frutta e verdura e talvolta portava anche pane a domicilio per alcuni forni della zona tra Maddaloni e la Valle di Suessola.

La salma

La scomparsa di Mohamed ha gettato nello sconforto chiunque lo conosceva. Una morte assurda, che amici e familiari non riescono a spiegare. Ieri mattina il 62enne dra uscito di casa di buon’ora, come ogni giorno, per andare a vendere la frutta a Napoli. Poi il crollo improvviso dell’albero, che non gli ha lasciato scampo. A nulla sono valsi i soccorsi, intervenuti prontamente sul posto. Per Mohamed, purtroppo, non c’è stato niente da fare.

Non è ancora chiaro se i funerali si svolgeranno a Cervino, anche se il sindaco Gennaro Piscitelli ha dato massima disponibilità ad aiutare la famiglia: i figli e la moglie vogliono subito rimpatriare la salma in Marocco.

Nella mattinata di ieri alcuni connazionali hanno raggiunto Napoli per dare l’ultimo saluto a Mohamed. E solo nella tarda serata di ieri, sono arrivati i figli direttamente da Milano. La moglie è in Marocco e aspetta di abbracciare un ultima volta suo marito.