Napoli, maltempo killer: uomo morto schiacciato da un albero

Si conta una vittima a Napoli per il maltempo. Un uomo di 62 anni è morto schiacciato da un albero di grosse dimensioni che si è abbattuto al suolo. E’ accaduto intorno alle 7 in via Nuova Agnano, alla periferia occidentale della città.

Napoli, un morto per il maltempo

Il dramma si è consumato all’alba durante le forti raffiche di vento della mattina. La vittima stava transitando lungo via Nuova Agnano quando l’arbusto l’ha travolt in pieno. La vittima è stata soccorsa dal 118 ma in ospedale i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Le ferite riportate per effetto dello schiacciamento erano troppo gravi. Il 62enne è un commerciante residente a Maddaloni (Caserta). Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso. La Procura potrebbe aprire una fascicolo di indagine per omicidio colposo.

Altri danni a Napoli

La conta dei danni parte dal rione Traiano, via Piave e via Caravaggio per attraversare Chiaia, dal corso Vittorio Emanuele e via Crispi fino alla Riviera e al lungomare. E anche la pioggia crea disagi: allagata la corsia che costeggia la Villa Comunale, ridotto a un guado il primo tratto di via Marina. Al Vomero, zona Belvedere, alcuni pini abbattuti hanno travolto le cancellate esterne di un palazzo privato e hanno travolto alcune auto in sosta. L’allerta meteo di colore arancione durerà per tutta la giornata di oggi. Domenica sarà una giornata all’insegna delle piogge e del forte vento.