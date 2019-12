Giugliano, fede e solidarietà all’Annunziata: consegnati 150 pacchi dono

Giugliano. Questa mattina alle 10:30 nel Santuario cittadina si è tenuta la celebrazione Eucaristica in occasione del Natale, organizzata dall’istituto La Famiglia al Centro che opera ormai da anni sul territorio a sostegno dei minori e delle famiglie provate da disagio sociale e povertà.

La Celebrazione è stata presieduta dal Vescovo diocesano Mons. Angelo Spinillo ed ha visto la partecipazione delle istituzioni locali. Presenti alla bella cerimonia religiosa il Vice sindaco Pianese, l’assessore Miriam Marino e il consigliere Iovinella, la Dirigente del Primo Circolo Didattico D. Ssa olimpia Finizio, insegnanti, operatori del settore, i volontari e la intera Equipe dell’istituto. Alla celebrazione ha fatto seguito il brindisi con gli auguri di Natale con le famiglie dell’istituto e del territorio. Alle famiglie presenti e non è stato consegnato un pacco dono ricco di alimenti e dolciumi.

In totale saranno distribuiti 150 pacchi dono e, all’epifania, 150 calze per i minori del territorio. Tutto ciò è stato reso possibile grazie al sostegno e alla collaborazione con il Santuario e una folta schiera di sostenitori e benefattori, nonché grazie all’impegno delle istituzioni scolastiche del Primo e Quinto circolo Didattico. Un momento bello di solidarietà e spiritualità che ha arricchito i presenti e non solo