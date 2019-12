Caserta, mamma rinvenuta morta in casa: Valeria lascia tre figli. Giallo sulle cause

Macabro ritrovamento oggi pomeriggio a Caserta, in via Ferrarecce. Una 46enne, Valeria Tiberii, è stata rinvenuta senza vita all’interno del suo appartamento. Le cause del decesso non sono ancora chiare. Al momento della scoperta, la 46enne era sola in casa. Lascia tre figli. Aveva da poco perso il marito.

Il dramma

L’allarme è scattato dopo ripetute telefonate al cellulare andate a vuoto. A quel punto i parenti hanno deciso di chiamare il servizio di emergenza e le forze dell’ordine. Una volta giunti sul posto, in un’abitazione nei pressi del sottopasso, i sanitari del 118 hanno fatto la tragica scoperta. Per la donna non c’era infatti più nulla da fare. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Il decesso è avvenuto poche ore prima.

Il lutto per Valeria Tiberii

Sul posto ci sono anche i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno dovuto sfondare la porta per aver accesso all’abitazione. La poveretta era da sola in casa ed anche per questo non sarebbe riuscita a lanciare l’allarme. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa, neanche quella del gesto estremo o del malore improvviso. La Procura della Repubblica ha disposto l’esame autoptico sulla salma della donna. Valeria Tiberii era stata segnata dal lutto del coniuge e stava provando a rifarsi una vita nonostante le mille difficoltà. La notizia sta facendo rapidamente il giro della città di Caserta dove la 46enne era benvoluta.