La comunità di Marcianise è in lutto. Veronica Applauso, 30 anni, è morta per una malattia al fegato contro la quale combatteva da tempo.La donna abitava nel rione Loriano, a Marcianise. La notizia dell’improvvisa dipartita si è presto diffusa in città, gettando nello sconforto chiunque conosceva Veronica.

Lutto a Marcianise, Veronica morta per una malattia: aveva 30 anni

La giovane, infatti, era ben voluta e apprezzata in città. Veronica si è spenta ieri sera e non c’è stato niente da fare per sottrarla alla morte. Su Facebook sono comparsi diversi messaggi di cordoglio, in particolare quelli scritti dagli amici della donna: “Quando ieri sera ho saputo la notizia mi è caduto il mondo addosso.

Sei e sarai sempre ricordata, perché eri una ragazza dolce. Ti conoscevano tutti e tutti ti volevano bene. Non ci posso credere, mi mancherai amica mia”. è la dedica di un’amica. Un’altra amica, invece, la ricorda come una “ragazza solare semplice, anche molto umile”. “Sono senza parole – scrive la donna nel suo post – svegliarsi stamattina e leggere questa notizia mi ha straziato”, ha concluso.