Frasi di Auguri di buon Natale: tutte le frasi di buon Natale 2019

Si avvicina il Natale e fare gli auguri è una delle tradizioni delle festività. Auguri di Buon Natale e buon anno 2020: ecco una carrellata di frasi. Queste frasi che elencheremo qui di seguito potrete utilizzarle sia come messaggio via WhatsApp o sms, sia quanto post su Facebook, Instagram e Twitter.

Queste alcune frasi storiche di personaggi noti:

Il Natale è gioia, gioia religiosa, gioia di Dio, interiore, di luce, di pace.

(Papa Francesco)

Come per i pastori di Betlemme, possano anche i nostri occhi riempirsi di stupore e meraviglia, contemplando nel Bambino Gesù il Figlio di Dio. (Papa Francesco)

Natale è la dolce stagione nel quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità e la straordinaria fiamma di carità nel nostro cuore.

(Washington Irving)

S’io fossi il mago del Natale farei spuntare un albero di Natale in ogni casa, in ogni appartamento dalle piastrelle del pavimento!

(Gianni Rodari)

Il Natale è quel periodo dell’anno in cui la gente scende nel rifugio della famiglia

(Byrn Rogers)

Vediamo invece auguri di Natale che vanno bene sia per familiari per che per amici:

Dietro le luci tremolanti, i regali e il cibo, Il Natale è un momento di perdono, compassione e amicizia. Ricordiamoci e godiamoci questa stagione con Amore nei nostri cuori.

Ogni anno, desidero un Natale bianco. E, anche Se la neve non arriva Sempre, posso sempre contare sui miei amici e sulla mia famiglia per allietare la stagione. Quindi Grazie. E Buone Feste!

“Sai perché non ho bisogno della cometa a Natale? Perché la mia luce, la mia guida, sei tu”

“Di tutti i regali che ho ricevuto a Natale nessuno regge il confronto con il migliore di tutti, che è avere voi due come genitori”

Ti giunga il mio miglior abbraccio…ti auguro un Natale divertente e sorprendente, di quelli impossibili da dimenticare. Tanti auguri di Natale.

Ti abbraccio e ti auguro di trovare sotto l’albero la gioia, la felicità ed immenso amore. Che sia un Natale unico ed indimenticabile! Auguri di Natale

Auguri di buon anno 2020

Capodanno è nell’aria, con nuovi propositi, nuove emozioni e meravigliose sensazioni… chiudi gli occhi, alza la testa al cielo… Ogni trionfo aspetta solamente TE! Buon Capodanno 2020!

Butta alle spalle il passato… il 2020 sarà sicuramente un anno speciale, unico ed indimenticabile. Tanti auguri!

Buon Anno, uno splendido 2020 ti attende per regalarti tante soddisfazioni. Auguri di Capodanno!

Queste invece alcune delle filastrocche più conosciute:

Nella notte di Natale:

Nella notte di Natale

vien dal cielo un angioletto

a posar presso il guanciale

del sopito fanciulletto.

E se a tavola è obbediente,

se giocar sa senza chiasso,

se tranquillo, fra la gente,

sa seguir la mamma a spasso

risvegliandosi il fanciullo

troverà sul suo lettino

la sorpresa ed il trastullo

d’un grazioso regalino.

O stella, stellina:

O stella stellina,

che brilli lassù,

ravviva la luce:

or nasce Gesù!

Campana piccina,

che squilli lassù,

rallegra il tuo canto:

or nasce Gesù!

O gente del mondo,

che preghi quaggiù,

esulta di gioia:

è nato Gesù!

A Gesù Bambino:

Dalla tua culla, o adorato Bambino

Tendi L’orecchio un momentino.

Mi senti?

Povere e deboli son le mie parole

Ma piene di fervido amore.

Esse dicono soltanto:

“Concedi, Gesù santo

ogni Grazia e tanto amore

al babbo, alla mamma e al mio cuore”.

Immagini di Auguri di buon Natale