Sparatoria davanti la sede dei servizi segreti: almeno 3 morti. Video

Sparatoria nei pressi della sede dell’ex Kgb: ci sono vittime. E’ accaduto poco fa un vero e proprio agguato a Mosca.

Un uomo ha aperto il fuoco con un kalashnikov nei pressi della Lubjanka di Mosca, sede dell’Fsb, i servizi segreti russi. Stando a fonti di stampa russe, ci sarebbero vittime. I primi confusi bilanci parlano di un morto – un agente della polizia stradale – e di due feriti, apparentemente agenti dell’Fsb. Il canale Telegram 112 riferisce invece di tre morti: tre agenti dell’Fso, il Servizio federale per la protezione della Federazione russa.

Secondo una fonte di Rbk, l’uomo avrebbe iniziato a sparare nell’ingresso della sede dell’Fsb e poi sarebbe fuggito correndo fuori in strada; secondo altri media, invece, la sparatoria sarebbe iniziata in piazza Vorovskogo. L’uomo si sarebbe asseragliato in un edificio, sembrerebbe senza ostaggi, e sarebbe poi stato neutralizzato.