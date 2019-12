Napoli, nuovo concerto abusivo di Tony Colombo: arriva la Polizia

Bloccato nuovo concerto abusivo di Tony Colombo. Sarebbe accaduto al Vomero. Il cantante di origine palermitane avrebbe dovuto esibirsi nella zona di Antignano in occasione dell’inaugurazione di un negozio di capi di abbigliamento. Anche stavolta, però, tutto è stato bloccato, prima ancora che l’evento avesse luogo, dagli agenti dell’Unità Operativa Vomero per mancanza dei permessi necessari.

Concerto abusivo di Tony Colombo, la denuncia di Borrelli

A denunciare l’episodio il consigliere dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. “I permessi per dare luogo a concerti, eventi, serate musicali e danzati, in luoghi pubblici non sono facoltativi, non sono un capriccio burocratico ma sono necessari affinché tutto posso svolgersi nella massima sicurezza e nel rispetto dei cittadini che abitano o transitano nel luogo dove l’evento deve aver luogo”. Poi prosegue: “Finora tutti i concerti organizzati da Tony Colombo di cui abbiamo notizia non avevano i permessi, tutti abusivi e dato che quindi egli sembra sguazzare nell’illegalità si sospetta che possa anche percepire in nero tutti i suoi guadagni derivanti dai concerti e dagli eventi”.

L’appello ai controlli

Infine il politico conclude con una riflessione e un appello rivolto alle Fiamme Gialle. “L’aver sposato una vedova di camorra gli ha dato una forte risonanza mediatica. Questo fa sì che il numero degli eventi organizzati da lui, quasi tutti in modo illegale, crescesse vertiginosamente. E di conseguenza anche i compensi, che potrebbero essere stati percepiti in nero. Chiediamo quindi dei severi controlli da parte della Guardia di Finanza su di lui e su coloro che svolgono attività simili”.