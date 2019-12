Oroscopo di oggi 19 dicembre 2019: le previsioni segno per segno

Il Natale si fa sempre più vicino e la corsa ai regali è ormai iniziata. Com’è sarà l’oroscopo di oggi, e cosa ci riserveranno gli astri? Scopriamolo insieme con il consueto appuntamento dell’oroscopo del giorno.

Oroscopo di oggi: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete. Giornata un po’ sottotono in amore. Dovresti cercare di essere più accomodante e meno polemico, si ottengono risultati migliori con la dolcezza che con l’aggressività. Anche sul lavoro potresti nutrire una certa insoddisfazione, ma a breve questa fase sarà superata.

Toro. Qualche tensione in amore: cerca di non complicare ulteriormente le cose, evita polemiche e discussioni. Bene invece il lavoro, le questioni economiche e professionali sono protette fino a lunedì dall’influsso favorevole di Giove e Saturno, quindi se dovete recuperare dei soldi fatelo adesso.

Gemelli. Giornata positiva ed energica, in cui potresti aver voglia di rimetterti in gioco e provare nuove situazioni. In amore le cose si mettono bene e ancora meglio da domani, grazie all’influsso positivo di Venere, che sarà molto intrigante specie per le nuove coppie.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro. Giornata che va presa con le pinze: rifletti bene prima di agire, cerca di prenderti del tempo prima di chiudere un accordo o firmare un contratto. Meglio rimandare di un paio di giorni: da sabato avrai le stelle dalla tua parte e tutto sarà più favorevole. Anche in amore meglio non essere troppo precipitosi.

Leone. Giornata positiva per quanto riguarda la professione: potrebbero esserci novità sul lavoro, degli sblocchi, delle notizie che ti faranno piacere. Sei molto concentrato sul lavoro e questo ti sta facendo trascurare un po’ i sentimenti: l’amore è infatti in secondo piano in questo periodo. Cerca di essere più presente.

Vergine. Giornata positiva, hai un cielo davvero favorevole che ti aiuta sia in ambito lavorativo ed economico che in ambito affettivo. In questo periodo la possibilità di risolvere qualche problema legato ai soldi: da qui alla fine dell’anno si può sbloccare una situazione. In amore hai la Luna dalla tua parte, approfittane per organizzare qualcosa di romantico.

Oroscopo di oggi: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia. Giornata positiva grazie all’influsso ottimale della Luna, che tra oggi e domenica ti regalerà una buona dose di fortuna. Cogli quindi le occasioni che si presentano, se c’è un affare in ballo valutalo bene. Anche i sentimenti viaggiano alla grande da oggi per tutto il fine settimana.

Scorpione. Giornata positiva in generale: per quanto riguarda il lavoro in questo periodo sono favoriti i nuovi contatti, anche con persone o società lontane. Potranno esserci buoni affari anche all’estero. L’amore è in ottima fase, ma cercate di non polemizzare inutilmente.

Sagittario. Giornata di recupero rispetto alle precedenti, specie in amore, ma devi cercare di ammorbidire i tuoi atteggiamenti. Devi ritrovare la tranquillità interiore. Chi è solo può iniziare a guardarsi intorno: a breve Venere inizierà un buon influsso che favorirà gli incontri.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno. Giornata nervosa e sottotono, in cui potrebbero esserci discussioni e tensioni con chi ti sta intorno. Cerca di controllarti, di evitare gli eccessi e le arrabbiature, specie in amore. Rimanda le discussioni al fine settimana, avrai le idee più chiare. Molte soluzioni, però, arriveranno solo alla fine del mese.

Acquario. Se devi chiarire una questione, specie se d’amore, fallo oggi o al massimo domani, non rimandare le discussioni al weekend. Questa è una giornata migliore, approfitta per risolvere ciò che ti preoccupa di più in questo momento. Gli unici problemi derivano, come al solito, da questioni finanziarie: devi stare attento alle spese.

Pesci. Giornata positiva, in netto recupero rispetto alla precedente. E nei prossimi giorni andrà ancora meglio, specie in amore. Arriveranno anche delle risposte per quanto riguarda il lavoro, ci potrebbero essere degli sviluppi per alcuni progetti che potrebbero prendere vita entro la fine di gennaio.