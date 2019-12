Bambina muore fulminata con lo smartphone: la mamma la trova senza vita in casa

Tragedia per una bambina di soli dieci anni morta folgorata a causa dello smartphone. Un dramma che ha colpito una famiglia francese.

Bambina muore fulminata dallo smartphone

Lo smartphone in carica è caduto nell’acqua e questo ha provocato la morte della piccola. Il dramma si è consumato a Vitrolles, vicino Marsiglia, in Francia. A trovare il corpo senza vita della ragazzina è stata la madre, che ha chiamato subito l’ambulanza, ma ormai non c’era nulla da fare.

I soccorsi

La piccola non ha avuto scampo. Aveva piazzato il suo cellulare a caricare vicino alla vasca in cui era immersa: per un caso o per un gesto imprudente il telefono è finito in acqua causando un corto circuito che le è stato fatale.

“L’acqua è un conduttore di corrente ed è il motivo che ha scatenato la tragedia. Se il telefono non fosse stato collegato a una fonte di energia da 220 volt non sarebbe successo nulla”, ha spiegato un esperto alla stampa francese.

Non è il primo caso del genere, anzi. Due anni fa a Crotone una ragazza è morta folgorata da una ciabatta caduta nella vasca da bagno, a cui era attaccato un telefonino in carica.