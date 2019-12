Sedia a rotelle sfreccia sulla circumvallazione, slalom tra le auto a 60 all’ora. Video

Sfreccia alla guida della sua carrozzina tra le auto lungo la Pontebbana a Conegliano, in Veneto. Gli automobilisti lo filmano, alcuni ironizzano sul suo comportamento che però la Polizia locale definisce pericoloso.

Sedia a rotelle sfreccia in strada

Ha suscitato enorme curiosità, tante ironie ma anche una buona dose di apprensione il filmato amatoriale realizzato dall’interno di auto che immorta un disabile in carrozzina impegnato a zigzagare tra le auto in coda o a passo d’uomo in circonvallazione, proprio nel momento dell’uscita degli studenti da scuola.