Stasera 007 – Spectre. Trama e cast del film su James Bond

Stasera arriva in tv, alle 21.30, 007 James Bond su Canale 8. L’agente segreto più famoso del mondo approda in tv con Spectre, film del 2015 diretto da Sam Mendes. 007 James Bond Spectre è il ventiquattresimo film della serie prodotta dalla EON Productions, e vede per la quarta volta protagonista Daniel Craig nel ruolo dell’agente segreto. È il secondo film della serie diretto da Mendes dopo Skyfall, pellicola su 007 James Bond che ha avuto uno strepitoso successo.

La trama

Questa volta l’agente britannico al servizio della Regina svolge una missione per conto della defunta M, uccisa nel film precedente dal malvagio interpretato da Javier Bardem. M. lascia un video a 007 James Bond e un incarico spinoso da risolvere. James Bond, 007, sventa innanzitutto un attentato e uccide Marco Sciarra, terrorista legato a Spectre, una misteriosa organizzazione criminale e tentacolare. Il suo colpo di testa gli mette contro però Garetch Mallory, il nuovo M. alle prese a sua volta con le pressioni politiche e Max Denbigh, membro del governo britannico che non vede l’ora di mandare in pensione i vecchi agenti dell’MI6 e di controllare con tanti occhi le agenzie del mondo. Così congedato a tempo indeterminato 007 James Bond prosegue da solo la sua indagine e con i fedeli Q e Moneypenny. Così 007 James Bond stana Mr. White, una vecchia conoscenza con crisi di coscienza e una figlia da salvare. Bond si fa carico di entrambe e protegge Madeleine Swann dagli scagnozzi di Spectre, amministrata da Francesco Oberhauser.

Il cast

Daniel Craig è agente 007 James Bond del servizio segreto britannico; Christoph Waltz è Franz Oberhauser ; Léa Seydoux è Madeleine Swann, psicologa in una clinica privata sulle Alpi austriache e figlia di Mr. White; Ben Whishaw è Q, il responsabile del Settore Q; Naomie Harris è Eve Moneypenny, segretaria di M.;Dave Bautista è Mr. Hinx, assassino e membro importante della SPECTRE ; Monica Bellucci è Lucia Sciarra, la vedova di un criminale ucciso da Bond; Ralph Fiennes è Gareth Mallory, il nuovo M, capo dell’MI6 e comandante di Bond; Andrew Scott è Max Denbigh, membro del governo britannico e capo dei nuovi servizi segreti congiunti, nome in codice C.; Rory Kinnear è Bill Tanner, il Capo di Stato Maggiore dell’MI6; Jesper Christensen è Mr. White, fuggitivo dell’MI6 e membro Quantum, sub-organizzazione della SPECTRE.