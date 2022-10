Attimi di terrore per una ragazzina di 17 anni abusata mentre attendeva il bus per andare alla scuola superiore di Castellammare di Stabia. La minorenne, come riporta Il Mattino, era alla fermata dell’autobus, in una strada affollata, quando è stata molestata da un ragazzo.

Abusa in pieno centro nel napoletano, arrestato 25enne

Nella mattinata di ieri i carabinieri della stazione di Boscoreale hanno arrestato per violenza sessuale aggravata L.G., 25enne già noto alle forze dell’ordine. Secondo gli inquirenti sarebbe stato lui a molestare la ragazzina in pieno centro a Castellammare, in viale Europa alla fermata dell’autobus lo scorso aprile. La vittima, una 17enne residente a Boscoreale, ha chiesto l’intervento del padre che l’ha soccorsa e l’accompagnata in caserma per denunciarlo. Il giovane era stato già arrestato nel 2018 con l’accusa di aver picchiato quattro anziani stabiesi a colpi di spranga per un l’assurdo gioco di violenza noto sul web come “knockout game”.

La denuncia: “Nessuno mi ha aiutata“

“Nessuno mi ha aiutata, eppure c’era tanta gente“, avrebbe detto la ragazza durante il racconto. L’uomo è stato incastrato anche dalle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona. “Ho provato a dirgli di no, di non toccarmi, di lasciami in pace. Ho urlato, ho chiesto aiuto, ma lui non si fermava” avrebbe detto la 17enne agli investigatori.

Visto il precedente legato al “knockout game”, il 25enne è stato sottoposto a una perizia psichiatrica che ha stabilito che l’indagato era “in grado di intendere e di volere al momento del fatto“, mentre il medico che ha esaminato le sue condizioni ha sottolineato “la pericolosità sociale del soggetto“.