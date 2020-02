Oroscopo di oggi 5 Febbraio 2020: le previsioni segno per segno

Oroscopo di oggi 5 Febbraio 2019: Prosegue il nostro appuntamento quotidiano con l’oroscopo del giorno. Cosa ci svelano oggi gli astri? E cosa hanno in riserbo per i 12 segni zodiacali? Lo scopriamo insieme con le previsioni segno per segno.

Oroscopo di oggi, 5 Febbraio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete Oroscopo 5 Febbraio. Non bella la Luna di oggi poichè si trova in Cancro. Questo settimana poi, fortunatamente, è l’ultimo in cui Marte è in opposizione e quindi se sapete controllarvi ed evitare discussioni, piano piano, con il passare dei giorni, tutto migliorerà e ritroverete un ottimo equilibrio.

Toro Oroscopo 5 Febbraio. Ottima Luna in sestile dal Cancro e questo inzio settimana, questo martedì in particolare, potrebbe essere davvero positivo per tutti quegli incontri d’amore che sono rimasti in sospeso. Dedicarsi al lavoro oggi è anche importante poichè Mercurio continua il suo percorso e novità giungono quasi sicuramente entro sera.

Gemelli Oroscopo 5 Febbraio. Forti, audaci, vitali andate avanti per la vostra strada stando attenti a non creare inutili discussioni amorose poichè questa Venere in opposizione non è semplice da gestire e nei rapporti troppo superficiali tutti i nodi vengono al pettine.

Oroscopo di oggi, 5 Febbraio 2020 Cancro, Leone e Vergine

Cancro Oroscopo 5 Febbraio. Facile riuscire a gestire l’amore anche perchè il transito di Venere nella sesta casa astrologica vi permette di essere attenti alla cura del vostro corpo e alle cose che solitamente fate durante il giorno e tutto questo aumenta la fiducia del partner nei vostri confronti. Per il single però poche novità.

Leone Oroscopo 5 Febbraio. Alle vostre spalle oggi ritrovate la Luna. Forse un problema relativo ad una donna, magari vostra madre chiede un sostegno, ha bisogno del vostro aiuto. L’oroscopo conferma ancora un periodo non eccezionale lavorativamente e quindi se potete, questo martedì lasciate stare le faccende professionali e dedicatevi all’amore che invece gratifica sia i cuori solitari che quelli che hanno già qualcuno da amare al loro fianco.

Vergine Oroscopo 5 Febbraio. In questa giornata forse molti di voi hanno il desiderio di continuare a lavorare poichè nei sentimenti qualcosa sembra essersi rotto e infatti abbiamo Venere in quadratura dal Sagittario. Però le cose non dovrebbero essere così complicate e ingestibili visto che voi siete ottimi analitici e riuscite a fare quello che avete in mente sempre. Novità in arrivo e possibili comunicazioni che vi rendono felici.

Oroscopo di oggi, 5 Febbraio 2020 Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia Oroscopo 5 Febbraio. Sentimentalmente questa Venere in sestile dal Sagittario indica che potreste conoscere qualcuno durante un piccolo spostamento, un breve viaggio oppure tramite un fratello o sorella.

Insomma se vi muovete e non rimanete chiusi in casa qualcuno arriva nella vostra vita anche grazie ad un fascino molto elevato grazie al solito Marte nel vostro cielo che però tra un po’ andrà via. Quindi sfruttatelo in questo weekend al massimo. Sole e Mercurio in seconda casa e quindi novità economiche, guadagni, forse spese ma tutto sostenibile.

Scorpione Oroscopo 5 Febbraio. I nostri amatissimi scorpioncini sono appoggiati, sostenuti anche oggi da una eccellente Luna che transitando in Cancro e formando un aspetto di trigono con Sole e Mercurio proprio nel vostro cielo, indica la possibilità di ricevere eccellenti notizie, di fare interessanti guadagni e anche di avere fortuna negli incontri.

Sagittario Oroscopo 5 Febbraio. Ai nativi del Sagittario le stelle suggeriscono di godersi una giornata all’insegna dell’amore. Amore inteso non come sesso che pure vive un ottimo periodo con Marte in sestile, ma amore inteso come profonde emozioni da condividere con l’uomo o la donna che avete al vostro fianco.

Oroscopo di oggi, 5 Febbraio 2020 Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno Oroscopo 5 Febbraio. Dovete lottare contro una Luna molto antipatica, essendo in opposizione. Purtroppo la sua influenza oggi crea contrattempi, ritardi, indecisioni, difficoltà nel portare avanti alcuni semplici impegni ma Mercurio è favorevole agli scambi commerciali, al dialogo, agli incontri e agli affari. Quindi ritardi si ma che non possono essere all’infinito e dunque le vostre qualità verranno presto fuori.

Acquario Oroscopo 5 Febbraio. Almeno con questa Venere potrebbe succedere questo e potrebbe capitare di incontrare una persona che ha forse una cultura diversa dalla vostra ma che per questo vi attira. Se l’amore gratifica il cuore, purtroppo il lavoro è fatto di ostacoli con un calo dell’ottimismo in quello che state facendo. Non riuscite a portare avanti alcune idee e progetti e Mercurio che procede lentamente vi riporta su questioni del passato irrisolte per cui trovare una valida soluzione ancora.

Pesci Oroscopo 5 Febbraio. Corpo e spirito e splendido Mercurio che, nonostante sia retrogrado, sicuramente vi aiuterà a trovare validissime soluzioni a situazioni lavorative a cui tenete tanto. Anche se è martedì l’oroscopo conferma la possibilità di concludere vari affari e di ricevere eccellenti notizie che magari porteranno i loro frutti tra qualche tempo, non immediatamente.