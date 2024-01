Esulta la Campania grazie al 10eLotto. Nel concorso di sabato 27 gennaio, come riporta Agipronews, sono state registrate vincite totali per 45mila euro. A Giugliano in Campania la vincita più alta del concorso.

10eLotto, vinti a Giugliano 40mila euro con giocata da 4 euro

Nella popolosa città a nord di Napoli un fortunato giocatore ha indovinato nove numeri della serie Extra, vincendo 40mila euro con una giocata di appena quattro euro. A Quarto poi, è stato centrato un 8 Doppio Oro dal valore di 5mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera i 295 milioni di euro dall’inizio del 2024.

Lotto, in Campania tripletta da oltre 43 mila euro

Tris di vincite in Campania con il Lotto. Nel concorso di sabato 27 gennaio, come riporta Agipronews, a Mariglianella, in provincia di Napoli, si registra la vincita più alta di giornata, con un terno da 22.500 euro; a questi si sommano 10.869,57 euro vinti a Benevento e 9.750 euro a Napoli, per un complessivo di 43.119,57 euro in Campania. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 105 milioni da inizio 2024.