Scatta il 10° turno nel girone C di Serie C, giornata caratterizzata dai derby campani, ben 3 nella giornata, il Giugliano sfida la Turris per continuare a volare in classifica.

Il programma del 10° turno

Programma che si apre domani alle 15 con il primo derby campano tra il Sorrento e il Benevento capolista, al Francioni il Latina riceve l’Altamura. Alle 17:30 scende in campo il Giugliano impegnato allo stadio Liguori per il derby contro la Turris, tigrotti che cercano i 3 punti per continuare a volare in classifica, corallini a caccia di punti per rialzarsi in classifica.

Le gare della domenica

La domenica di C si apre allo stadio Zaccheria per un caldo Foggia-Catania con gli etnei rilanciati in classifica dopo i 3 successi consecutivi. Avellino in trasferta a Torino per sfidare la Juve Next Gen per continuare la risalita dopo i 5 gol dati alla Casertana. Alle 15 a Trapani altra sfida molto interessanti tra i siciliani di Aronica e l’Audace Cerignola. Allo stadio Scoglio Messina-Monopoli alle 17:30, allo Scida il Crotone va alla ricerca della vittoria che manca da 5 giornate e il Taranto fanalino di coda.

I posticipi del lunedì

Monday night del girone C caratterizzato da due derby, al Pinto la Casertana riceve la Cavese per riscattare la brutta figura di Avellino, conclude il derby lucano tra Picerno e Potenza.