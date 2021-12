Zachary David Alexander Efron è un attore, cantante e produttore cinematografico statunitense. Scopriamo alcune curiosità su di lui.

Zac Efron: età

Zac Efron è nato a San Luis Obispo, il 18 ottobre nel 1987. Ha dunque 35 anni ed è del segno della Bilancia.

Vita privata

Zac Efron è nato a San Luis Obispo, California, e in seguito si è trasferito insieme alla sua famiglia ad Arroyo Grande, California. Suo padre, David Efron, è un ingegnere elettrico in una centrale elettrica, mentre sua madre, Starla Baskett, è una segretaria che in passato ha lavorato nella stessa centrale elettrica. Zac ha anche un fratello, Dylan Efron, e ha avuto, come ha descritto, una “normale infanzia” in una famiglia della classe media. Il suo cognome, “Efron” (אפרון), è un cognome ebraico aschenazita, tratto dal nome di un luogo biblico. Zac si è descritto come ebreo, sebbene fosse cresciuto in una famiglia agnostica e non praticasse la religione da bambino.

Efron ha dichiarato che a scuola se prendeva una B e non una A ne faceva una tragedia. I suoi compagni di classe lo chiamavano “Hollywood” e veniva anche considerato il “pagliaccio della classe”. Per questa sua inclinazione il padre di Zac lo incoraggiò a intraprendere la carriera di attore all’età di undici anni. Efron successivamente è apparso in diverse produzioni teatrali nella sua scuola superiore, ha lavorato nel teatro The Great American Melodrama and Vaudeville, e ha iniziato a prendere lezioni di canto. Si è esibito in diversi spettacoli come Gypsy; Peter Pan, or The Boy Who Wouldn’t Grow Up; La piccola bottega degli orrori e The Music Man. Gli fu consigliato un agente a Los Angeles dalla sua insegnante di recitazione, Robyn Metchik (la madre degli attori Aaron Michael e Asher Metchik). Efron ha in seguito firmato per la Creative Artists Agency.

Diplomatosi nel 2006 presso la Arroyo Grande High School Zac è stato poi accettato nella University of Southern California ma non si è iscritto. Ha inoltre frequentato il Pacific Conservatory of the Performing Arts, un college pubblico situato a Santa Maria, California, dove si è esibito negli anni 2000 e 2001.

Fidanzata

Dopo il grande amore con Vanessa Hudgens, co-star nella celebre trilogia di film TV, Zac ha avuto un numero quasi interminabile di flirt e frequentazioni con modelle e attrici.

L’ultima relazione confermata pare essere quella tra il nostro Zac e Sarah Bro, nuotatrice olimpica. Sembrerebbe che i due si siano conosciuti a gennaio 2019, avvistati insieme in una palestra a Los Angeles. La loro storia sembra essere durata un anno ma poi, per motivi sconosciuti, la coppia si è divisa. L’attore è stato fidanzato anche con Vanessa Valladares, modella australiana. La loro relazione è giunta al capolinea quest’anno.

Lily Collins

Girano voci su una presunta relazione tra Lily Collins e Zac Efron. I due però non hanno mai smentito né confermato i rumors. Pare che i due siano solo ottimi amici.

Film

Tutti i film in cui ha lavorato Zac Efron: