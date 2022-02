Il World Nutella Day è celebrato il 5 febbraio 2022: si tratta di una giornata mondiale dedicata alla Nutella, prodotto dolciario apprezzato in tutto il mondo, istituita recentemente. Vediamo di cosa si tratta, le iniziative previste e alcune immagini da poter inviare per celebrare questa ricorrenza.

World Nutella Day: significato della festa

Il 5 febbraio 2022 ricorre il World Nutella Day. Non è stata l’azienda produttrice Ferrero a volere questa ricorrenza: è stata istituita per proposta di una blogger statunitense di nome Sara Rosso, solo nel 2017. Di certo, la scrittrice per l’online è una grande fan della crema spalmabile ma la sua proposta ha avuto un immediato seguito dovunque. Anche per l’annata corrente i riferimenti, anche divertenti, al noto brand non potevano mancare.

Il World Nutella Day è subito diventato un fenomeno globale, e appassionati di tutto il mondo hanno iniziato a condividere il loro amore per Nutella.

World Nutella Day: iniziative

Sabato 5 febbraio 2022 gli appassionati ed i fan di Nutella di tutto il mondo si uniranno per celebrare il World Nutella Day, ritrovandosi sui social media per condividere le loro storie e ricette e per assaporare il gusto della crema di nocciole più famosa al mondo.

Quest’anno i fan di Nutella festeggeranno insieme a Claire Holt, meglio conosciuta per i suoi ruoli in Pretty Little Liars e in The Vampire Diaries. Claire condividerà il suo amore di lunga data per la crema di nocciole e festeggerà il grande giorno con la sua famiglia.

L’attrice ha così dichiarato: “Nutella è sempre stata una delle mie creme spalmabili preferite da quando ero bambina. Un barattolo di Nutella non è mai durato a lungo con me e i miei tre fratelli! Creare gli stessi speciali ricordi per i miei figli è davvero importante, anche se si tratta di cose semplici come fare i pancake con la Nutella il sabato mattina”.

Ulteriori informazioni sulla sessione di degustazione di Claire e su come lei e la sua famiglia celebrano il World Nutella Day, si possono trovare sul suo profilo Instagram.

I fan della Nutella possono condividere il loro amore per la crema spalmabile su Twitter e sui loro profili social (Facebook e Instagram) utilizzando l’hashtag #WorldNutellaDay. Inoltre sarà possibile seguire il giorno dei festeggiamenti mettendo like alla pagina Facebook ufficiale del World Nutella Day o seguendo su Twitter @Nutelladay. I più appassionati possono anche visitare il sito https://www.nutelladay.com/ per trovare spunti su come festeggiare al meglio.

World Nutella Day: immagini da inviare

In occasione del World Nutella Day, ecco alcune immagini simpatiche e divertenti da poter inviare o pubblicare per celebrare l’amore per la crema spalmabile più famosa al mondo.