Copenaghen. È decisamente positivo il bilancio dell’operatrice olistica e massaggiatrice giuglianese Angela Gioia ai campionati mondiali, World Championship Massage 2024, tenutisi a Copenaghen il 29 e 30 giugno. Ventiquattro nazioni presenti, 480 partecipanti e una quarta posizione che soddisfa la giovane professionista alla sua prima presenza a una delle kermesse più importante nel mondo del wellness.

“Questo è solo l’inizio. Continua la mia formazione in giro per il mondo per crescere sempre di più professionalmente e fornire un servizio sempre migliore a chi si affida a me – ha dichiarato di rientro a Giugliano, poi continua – in cantiere c’è la creazione della Angela Gioia Beauty Wellness. Un luogo dove formare nuove leve nel campo dell’estetica dove poter fare delle masterclass relativi ai messaggi, campo sempre più in ascesa. Il prossimo obiettivo fuori dall’Italia è un campionato in Perù. La grande soddisfazione, aldilà delle medaglie e dei trofei, è accogliere a Giugliano clienti che giungono dalla Svizzera, dalla Francia e da altre regioni italiane”.