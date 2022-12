È stato rinviato a giudizio Carmine Mocerino, consigliere regionale campano del gruppo “De Luca Presidente”.

Voto di scambio in Campania, rinviato a giudizio consigliere regionale Mocerino

I fatti contestati risalgono all’ultima campagna elettorale per le regionali, nel 2020, quando il consigliere regionale ricopriva anche la carica di presidente della commissione Anticamorra della regione Campania. Mocerino era tra le otto persone indagate nell’ambito di una inchiesta della Dda su una presunta compravendita di voti.

Mocerino: “Accusa per me mortificante”

“Facile immaginare il mio stato d’animo in queste ore – dichiara Mocerino in un post su Facebook – in relazione ad un’accusa per me particolarmente mortificante. Una contestazione lontana anni luce dal mio modo di essere e di fare politica. Come è doveroso e naturale che sia affronterò l’iter processuale, continuando a nutrire nella Magistratura la fiducia di sempre. Proseguo la mia attività istituzionale e politica con l’impegno e la passione di ogni giorno, accompagnato dalla serenità d’animo di chi non ha commesso quanto contestatogli e nella certezza che tanto emergerà nella fase dibattimentale che auspico sia rapida e veloce”, conclude.