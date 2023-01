Una coda lunghissima all’esterno di Mr Dick, la pasticceria sexy che al Vomero sforna dolci a forma di peni e vagine. Nel weekend centinaia di giovani, richiamati dal clamore mediatico, si sono precipitati presso lo store di via Scarlatti per acquistare uno dei prodotti osé che riproduce l’aspetto dei genitali maschili e femminili.

Vomero, coda da Mr Dick: in centinaia per acquistare dolci con la forma dei genitali

In questi giorni una parte del quartiere Vomero è in insorto, chiedendo l’immediato trasloco della sexy pasticceria. L’arrivo di Mr Dick ha infatti diviso la cittadinanza, tra chi vi legge una trovata commerciale goliardica e chi, invece, punta il dito contro quella che sarebbe un’offesa alla morale pubblica in una zona storicamente votata allo shopping. Eppure di queste polemiche non sembrano curarsi i ragazzi. Nel weekend tanti teenager, quasi tutti Under 18, hanno fatto la fila per acquistare uno dei tanti dolci in vendita. Neanche i commenti indignati o le smorfie di dissapunto di tanti adulti alla vista della ressa fuori al negozio sono serviti a dissuadere i clienti.

La polemica

Il caso di Mr Dick è arrivato anche sui tavoli istituzionali. Il tema infatti è stato posto all’ordine del giorno di una riunione congiunta delle commissioni Turismo e Cultura e Commercio, presiedute rispettivamente da Giulio Delle Donne e Adolfo De Santis. La questione della pasticceria sexy rientra nel più ampio e controverso discorso dello street food, un settore che a Napoli negli ultimi anni ha avuto un vero e proprio boom ma che non è stato adeguatamente regolamentato.